Som al punt àlgid d’aquesta onada de calor extrema i persistent. Avui les temperatures assoliran els 30 a 35 º a la costa i dels 38 a 42 º de forma generalitzada en moltes poblacions de l’interior. Una calor que no és normal per l'època, de fet són valors més de 10 º superiors als habituals. Això després d’una nit que ha estat tropical a l’interior i tòrrida a prop de la costa, on els termòmetres no han baixat dels 25º. Una onada de calor... afavorida per la massa d’aire molt càlid que tenim a 1500 metres d’altura, però també per la borrasca situada a l’oest de la península. El seu moviment contrari a les agulles del rellotge... afavoreix la persistència i l’estancament de la entrada càlida que arrenca del nord d’Àfrica. Altes temperatures afavorides també per la persistència dorsal anticiclònica, la forta insolació d’aquesta època i la pròpia calor generada per la península ibèrica. Una calor exagerada al juny que molt lentament començarà a enretirar-se els pròxims dies. L’entrada d’una bossa d’aire fred en altura s’encarregarà de desplaçar tot l’aire càlid, però no ho farà de forma decidida fins a mitjans de la setmana que ve quan la calor serà més habitual per aquestes dates.