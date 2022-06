La nit ha estat sufocant, amb mínimes per damunt dels 22/24º a l’interior i dels 25/28 a la costa. El per què d’aquesta onada de calor extrema i persistent l’hem d’anar a buscar a un embossament d’aire fred en altura que es manté estàtic enfront les costes de Portugal, bombejant-nos una massa d’aire molt càlid procedent del nord d’Àfrica. A més, la forta insolació d’aquesta època de l’any afavorida per les condicions d’estabilitat que ens deixen les altes pressions, comporten temperatures molt altes.

Avui divendres assolirem el pic d’aquest episodi una temperatura de 25 º a 1.500 metres. Ara bé, a partir del cap de setmana, aquesta bossa freda s’encarregarà d’empènyer lentament la massa càlida, però no serà fins a mitjans de la setmana que ve quan ens podria arribar una de més fresca.

Aquest divendres ens aproparem o superarem els 40º de forma més generalitzada a l’interior i entre els 30 i 35º a la resta. Dissabte començaran a baixar, però seguirà fent molta calor, sobretot a Ponent on s’assoliran els 40º, i a partir de diumenge i la setmana que ve la calor serà més normal per l’època.