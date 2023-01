El Temps a Catalunya (17/01/2023) | RTVE Catalunya

El temps a Catalunya aquest dimarts vindrà marcat per la nevada al Pirineu, on acabarà baixant dels 1000 als 600 metres. A la meitat oest tindrem núvols i ruixats, localment amb alguna tempesta i calamarxa. A la tarda pot nevar per damunt dels 700 metres al prelitoral nord de Tarragona. A la resta hi haurà clarianes. El vent s'intensificarà a ratxes superiors als 80/100 km/h, sobretot a les comarques de Barcelona, Camp de Tarragona i sud de Girona. A la costa hi haurà fort onatge, superior als 2 a 4 metres. Les temperatures pujaran, però el vent intensificarà la sensació d'hivern. Els pròxims dies, l'entrada d'aire fred s'intensificarà.