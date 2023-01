El Temps a Catalunya (16/01/2023) | RTVE Catalunya

El temps a Catalunya aquest dilluns vindrà marcat per la nevada al Pirineu (800-1.200 metres). A la meitat oest tindrem núvols i algun ruixat, mentre que a la resta hi haurà clarianes. El vent s'intensificarà a ratxes superiors als 80/100 km/h, sobretot a les comarques de Barcelona i prelitoral central. A la costa hi haurà fort onatge, superior als 2 a 3 metres. Dimarts el vent serà més fort i a partir de dimecres el fred és farà més intens amb glaçades molt fortes al Pirineu i generals a l'interior.