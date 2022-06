Tercer dia d’onada de calor... i primera Nit Tòrrida, Per una banda, de matinada el cel ha quedat tapat per les encluses de les tempestes d’anit i per altra banda, l’aire fred i dens que acompanya aquestes tempestes, s’ha desplomat i ha xocat amb l’aire càlid que tenim en superfície... s’ha escalfat i comprimit, provocant fortes ventades càlides. Aquest fenomen es coneix com esclafits càlids.. i és per això que de matinada les temperatures han pujat sobtadament uns a 12º. Deixant registres per damunt dels 20º a l’interior i per sobre dels 25º a moltes zones del litoral i prelitoral. Preneu paciència perquè les pròximes dues nits encara seran més caloroses, especialment la matinada de divendres, quan les mínimes no baixaran dels 20-22º en general i dels 25º a la costa. Molta calor de nit... i molta calor de dia. Avui les màximes rondaran els 30º a la costa, entre 33 i 38º a la resta del territori i a Ponent i algunes valls del Prepirineu arribaran a 40-41º. Demà, pujaran una mica més, a la costa superaran els 30º i a la resta els termòmetre s’enfilaran entre els 35 i 40º de forma més generalitzada. El pic de calor arribarà divendres, quan a la costa les temperatures rondaran entre 30 i 35º i a bona part de les comarques del NE, Catalunya Central, Ponent, Valls Pirinenques i Ebre els termòmetres ballaran entre els 40 i els 43º. Una calor extrema afavorida per aquesta entrada d’aire càlid d’origen nord d’africà que arribarà al seu màxim divendres amb valors de 25º a 1500 metres d’altura. Durant el cap de setmana l’aproximació d’aquesta bossa freda en altura per l’oest peninsular començarà a enretirar molt lentament la massa càlida cap a l’est. Dissabte i diumenge, farà calor encara... però durant la semana vinent, la calor ja serà la habitual a mitjans de juny.