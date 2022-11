El Temps a Catalunya (14/11/2022) | RTVE Catalunya

Aquesta setmana serà molt canviant. Avui ens creua un front, no gaire actiu, que ens porta molts núvols i algunes pluges. Però el més important és que ell obrirà les portes a una circulació zonal. Això vol dir que els propers dies ens creuaran diversos fronts que ens portaran sobretot molta nuvolositat. Ara be, el que arribarà entre divendres i dissabte arribarà un front més actiu: ens portarà precipitacions, nevades al Pirineu, ventades i també més fred. I és que, entre avui i dijous, estarem entre mig de dues masses d’aire: la càlida i la freda, per tant les temperatures pujaran i baixaran. A partir de divendres, la entrada de nord accentuarà l’arribada d’una massa d’aire notablement més freda. El cap de setmana serà fred i amb glaçades nocturnes fora del Pirineu