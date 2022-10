El Temps a Catalunya (14/10/2022) | RTVE Catalunya

La tardor avança... però les temperatures continuen pujant. Estem instal·lats en un estiuet que serà llarg. I és que aquesta entrada d’aire càlid persistirà ben be uns 7 dies més i tocarà sostre entre dimarts i dimecres, quan a 1500 metres d’altura tindrem valors propers als 20º, després lentament començarà a afluixar. Però de moment, aneu traient la màniga curta perquè avui, demà i diumenge les temperatures s’enfilaran per sobre dels 25º a bona part del territori i a punts de Ponent, de la Vall de l’Ebre i a l’interior de les comarques del NE poden festejar (i fins i tot superar) els 30º. Són temperatures fins a 7º superiors a les habituals en aquesta època de l’any. Tot i que superar els 25º a mitjans d’octubre cada vegada passa més freqüentment. Les nits, seran fredes al Pirineu (amb valors al voltant dels 10º)... fresques a l’interior (al voltant dels 15º)... i bastant suaus a la costa, on en algunes poblacions les mínimes es podrien quedar en valors de Nit Tropical. Un fet poc habitual... però no excepcional