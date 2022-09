El Temps a Catalunya (14/09/2022) | RTVE Catalunya

Matinada de llamps i trons a moltes comarques. S’han comptabilitzat més de 6400 descàrregues elèctriques... de les quals més de 2000 han tocat terra. El dimecres ha arrencat amb núvols, algunes pluges i sobretot, amb menys calor. La tongada de ruixats i tempestes de la matinada ha escombrat tot Catalunya. Les més fortes al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre on la intensitat ha estat torrencial: a moltes poblacions han caigut més de 20 litres en tan sols mitja hora, acompanyats d’algunes calamarsades i també de fortes ventades. En algunes zones les ratxes de vent han superat els 100 km/h. Una bona regada que ha deixat quantitats de 30 a 40 litres a les comarques del sud i de 10 a 15 litres a Ponent i al Pirineu. Una pluja ben rebuda... però que no millora gaire l’estat dels embassaments: el pantà de Sau està al 31%... i el de la Baells, es troba al 35% de la seva capacitat. En general, les reserves hídriques continuen en estat crític: els pantans de les conques internes estan al 38% (fa un any estaven al 71) i els de la Conca de l’Ebre estant al 39% (20 punts per sota d’ara fa un any). Precipitacions que han afavorit, això sí, una bona refrescada: temperatures entre 1 i 5º més baixes que ahir... Al Pirineu s’han quedat per sota dels 15º, a l’interior per sota dels 20º i a la costa entre 20 i 22º però en general ha estat una nit de més bon dormir que les anteriors.