La Superlluna de les últimes hores ha estat una distracció a tant de sol i tanta calor. Una calorada que encara no ha arribat al seu màxim. Ho farà entre divendres, dissabte i diumenge... quan les temperatures rondaran entre 31 i 35º a la costa i s’enfilaran de forma bastant generalitzada fins a 36-40º a l’interior. Tot i que a l’oest, sobretot dissabte, arribaran fins als 42-43º. Les Nits Tropicals són cada vegada més extenses: aquesta matinada, tret del Pirineu, a la resta del territori les mínimes no han baixat dels 20-24º. I la tendència és que les properes matinades siguin encara més caloroses: al Pirineu els termòmetres rondaran els 20º, a l’interior es mouran entre els 21 i 23º i a la costa seran Nits Tòrrides amb temperatures que no baixaran dels 23-25º. I és que continuem amb una DANA recargolant-se a l’oest de la península i bombejant aire càlid que arrenca del nord d’Àfrica. Una situació que NO canviarà els 10 propers dies... fins ben bé finals de la setmana vinent, a Catalunya, continuarem amb temperatures de 20 a 25º a 1500 metres d’altura