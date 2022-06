Segon dia d’onada de calor... i una altra nit de molt mal dormir. I és que ha estat una altra Nit Tropical a bona part del territori: a la costa els termòmetres no han baixat dels 22-24º i a l’interior s’han mantingut entre 17 i 21º. Preneu paciència perquè les properes nits encara seran més caloroses: tret del Pirineu on les mínimes es quedaran per sota dels 20º... a la resta del territori les nits tropicals seran molt extenses. Fins i tot a final de setmana, a la costa tindrem Nits Tòrrides, amb mínimes que no baixaran dels 25º. I és que la massa càlida africana persistirà a damunt nostre, fent pujar les temperatures a 1500 metres d’altura fins a valors propers als 25º. A partir de diumenge sembla que l’aire càlid començaria a enretirar-se i la calorada començaria a afluixar. Però de moment, continuem amb temperatures entre 5 i 15º superiors a les habituals a mitjans de juny a Catalunya, a tota la península i també a bona part d’Europa. Una calorada que tocarà sostre entre demà, dijous i sobretot divendres quan a la costa els termòmetres es mouran entre els 30 i els 35º, a l’interior fregaran els 40º de forma bastant generalitzada... i en algunes zones de Ponent poden pujar fins a 42-43º.