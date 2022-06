El temps a Catalunya aquest dimarts vindrà marcat pels sol enterbolit per núvols alts i mitgencs. A la tarda tindrem tronades i ruixats al Pirineu i als Ports. Al vespre arribaran per l'oest. Avui s'esperen 40 ºC a Ponent, més de 35/38 ºC a l'interior i al voltant dels 30/35 ºC a prop de la costa. La calorada tocarà sostre entre demà i divendres. Incertesa que passarà a partir del cap de setmana. Els últims models apunten que l'aire càlid marxarà, però no està del tot clar.