El Temps a Catalunya (13/10/2022) | RTVE Catalunya

Estem a mitjans d’octubre... i som més a prop d’un estiuet llarg... que no pas d’un ambient fred de tardor. A partir de demà, l’aire fred s’enretira i guanya terreny l’anticicló, per tant el temps serà més estable, tindrem moltes hores de sol... i a més arribarà aquesta massa d’aire càlid que a 1500 metres d’altura ens portarà temperatures de 15 a gairebé 20º. Valors molt per sobre dels habituals en aquesta època de l’any que es mantindran fins a final de la setmana vinent. Això vol dir que entre demà i el cap de setmana les temperatures superaran els 25º a moltes comarques i a les zones més càlides del territori, fregaran els 30º. Unes temperatures d’estiuet que ens acompanyaran probablement els propers 10 dies. Ara be, les matinades són llargues, l’estabilitat farà que el cel nocturn es mantingui serè... i per tant els termòmetres podran baixar força, sobretot a l’interior i al Pirineu. Per tant, les nits ens recordaran que som a la tardor. El contrast de temperatures entre la nit i el dia serà notable.