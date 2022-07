Fa gairebé 2 mesos que convivim amb temperatures altes i poca pluja. I aquesta combinació es nota en la sequera del territori... als rius, que baixen amb molt poc cabal...i també als pantans, perquè a més calor, més consum d’aigua i per tant, empitjoren les reserves hídriques. El nivell dels pantans està al 49% a les conques internes i al 54% a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. La previsió continua sent de sol i molta calor. Continuem amb aquesta DANA estancada i recargolant-se a l’oest de la península que continua bombejant massa d’aire que arrenca del nord d’Àfrica. És un aire molt càlid, que a Catalunya, a 1500 metres d’altura porta associades temperatures de 20 a 25º. Valors molt elevats que persistiran fins a finals de la setmana vinent... i que mantindran durant tots aquests 10 dies, temperatures molt altes en superfície. A l’interior els termòmetres rondaran entre els 35 i els 40º (tot i que, entre divendres i el cap de setmana arribaran a 41-42º)... a la costa tindrem temperatures de 30 a 34º. Una calorada que ens acompanyarà tota la setmana vinent, sobretot a les comarques interiors on els colors vermellosos no afluixen. Calor intensa de dia i calor també de nit. Aquesta nit passada ha sigut Tropical a bona part del territori amb mínimes de 20 a 24º... i la tendència és que les properes nits i matinades encara siguin més caloroses. Sobretot el cap de setmana quan no baixaran dels 25º i les Nits seran Tòrrides.