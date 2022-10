El Temps a Catalunya (12/10/2022) | RTVE Catalunya

Avui serà el darrer dia de ruixats i fresca... a partir de demà tindrem un temps d’estiuet. Compte amb els refredats perquè les nits continuaran sent de tardor. Avui l’aire fred que tenim en altura afavorirà els ruixats d’aquesta tarda i mantindrà les temperatures a ratlla. A partir de demà aquest aire fred de les capes altes i mitjanes de l’atmosfera s’enretira i en superfície guanya terreny l’anticicló, per tant el temps serà força més estable... alhora que l’arribada d’una massa d’aire càlid pel sud farà que a 1500 metres d’altura, tinguem temperatures superiors als 15º (valors fins a 6º per sobre del que és habitual per aquestes dates). Una entrada càlida que repercutirà en la pujada dels termòmetres: a partir de divendres i el cap de setmana superarem els 25º a moltes poblacions i en algunes fregaran els 30º. Un estiuet que s’allargarà pel cap baix uns 10 dies. Aquests dies, en alguns punts del territori, tindrem temperatures fins a 7º superiors a la mitjana. Li haurem de buscar algun nom a aquest estiuet... Ara bé, us ho dèiem en començar: les nits continuaran sent entre fresques i fredes a tot arreu. Per tant, venen dies de molta amplitud tèrmica: jaquetes de bon matí i màniga curta a migdia... i aquests canvis són ideals pels refredats