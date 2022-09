El Temps a Catalunya (12/09/2022) | RTVE Catalunya

La calor intensa té els dies contats... durant aquesta setmana les temperatures baixaran i tindrem precipitacions. Però de moment, avui encara no. La presencia d’aquesta enorme borrasca a l’oest de la península ens envia núvols alts i mitjans però també afavoreix l’arribada de vent càlid del sud i de pols sahariana en suspensió. Una activa borrasca, que la setmana passada era l’huracà Danielle, i que situada en aquesta posició impulsa la entrada d’aquesta massa càlida africana que farà que avui les temperatures toquin sostre. Demà, l’arribada d’un front, a banda d’augmentar la inestabilitat... afavorirà la retirada de l’aire càlid. Això vol dir que durant els propers dies, a 1500 metres d’altura, les temperatures lentament aniran baixant fins arribar al cap de setmana a valors inferiors als 15º. Per tant, en superfície, partir de demà, de forma lenta però continuada, les temperatures també baixaran... i arribarem al diumenge amb termòmetres que es quedaran per sota dels 30º. Temperatures molt habituals a mitjans de setembre.