Avui és el primer dia d’una onada de calor intensa, sostinguda i persistent. Però per què pujaran tant i durant tants dies seguits les temperatures? Doncs una part de l’explicació rau en una DANA que s’ha format a l’oest de la península perquè al recargolar-se en el sentit contrari a les agulles del rellotge, afavoreix una circulació de sud a nord. Diulluns, aquesta DANA, es desfarà... però fixeu-vos què passa: la setmana vinent se’n despenja una altra que mantindrà la entrada de sud. I aquesta entrada de sud porta associada una massa d’aire molt càlida que arrenca del nord d’Àfrica. A Catalunya, a 1500 metres d’altura, ens portarà temperatures superiors als 20º... però a l’oest de la península arribaran a valors de 25 a 30º. Són registres de temperatures poc habituals que, en aquest sector, implicaran temperatures extremes de 40 a 45º. A Catalunya no tindrem temperatures tant exageradament altes. Aquests dies, a la costa els termòmetres superaran els 30º i a l’interior rondaran entre els 35 i els 42º. Temperatures fins a 8º per sobre les habituals a mitjans de juliol. Però sí que serà una onada de calor excepcional per la seva durada...perquè fixeu-vos com aquests colors vermellosos que indiquen temperatures molt altes es mantenen gairebé tota la setmana vinent. Altres elements que contribueixen a aquesta calorada són les altes pressions que afavoreixen l’estabilitat i l'estancament atmosfèric... i també l'elevada insolació d'aquesta època. Entre les dues reescalfen l'aire que tenim al damunt