El Temps a Catalunya (12/01/2023) | RTVE Catalunya

Avui hem tingut una sortida de sol càlida degut a la presència de núvols alts... però freda pel que fa a temperatures. Les glaçades han estat intenses al Pirineu, més febles però extenses a l’interior... i a la costa els termòmetres s’han quedat per sota dels 10º. Una fredor associada a l’aire fred en altura que va entrar darrera el front desgastat que ahir ens va passar per sobre. Avui aquest aire fred es manté... i demà hi afegirem una cueta de front que passarà sense pena ni gloria perquè fins dissabte la situació estarà marcada per l’anticicló. A partir de diumenge les coses canviaran: el nucli de l’anticicló es desplaça a l’Atlàntic i arriba una línia frontal que obrirà les portes a una massa d’aire molt freda d’origen Polar que afavorirà que la Setmana dels Barbuts sigui realment. Però també hem de tenir en compte el Corrent en Jet: es tracta d’un passadís de vent fort en altura, amb molt recorregut marítim... i per tant molt carregat d’humitat, que en topar-se amb la Serralada Pirinenca podran deixar una nevada persistent i abundant. De fet, la setmana vinent al Pirineu es poden acumular gruixos de més d’un metre i mig de neu nova.