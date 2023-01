El Temps a Catalunya (12/01/2023) | RTVE Catalunya

Aquest dijous el vent anirà afluixarà, però quedarà un ambient lleugerament més fred, amb sol i núvols prims. Entre divendres i dissabte la situació quedarà novament dominada per l’anticicló i per la entrada de vent del sud. Per tant seran dies de temps tranquil i poc hivernal. A partir de diumenge les altes pressions s’enretiren cap a l’Atlàntic, i arriba un front que obrirà les portes a una massa d'aire, humit i molt fred, d’origen polar marítim. Tot plegat farà que tinguem una setmana dels Barbuts marcada per unes temperatures notablement més hivernals, ventades i nevades persistents i abundants al Pirineu.