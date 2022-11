El Temps a Catalunya (11/11/2022) | RTVE Catalunya

Divendres de pluges intenses a les Terres de l’Ebre i cap de setmana amb un temps cada cop més estable i també amb més bonança. Però de moment avui estem pendents d’una bossa freda en altura (una DANA) situada al sud-oest de la península... que combinada amb la massa d’aire temperada i humida que tenim a la Mediterrània afavoreix intensos ruixats i tempestes a Valencia i les Balears. Una inestabilitat que entre avui a la tarda i demà arribarà a les comarques del sud de Catalunya. A més, l’anticicló situat a l’est d’Europa impulsa vent de llevant amb molt recorregut marítim, per tant molt humit, que alimenta aquesta inestabilitat i incrementa la sensació de fresca. Diumenge, continuarem amb aire fred en altura però no tindrem tanta aportació d’humitat, per tant la probabilitat de pluja minvarà.