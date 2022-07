Estem a les portes d’una onada de calor que serà intensa i sobretot llarga. La causa: una massa molt càlida que arrenca del nord d’Àfrica i que els propers dies, a 1500 metres d’altura, ens portarà valors de 20 a 25º. Valors molt elevats que ens acompanyaran fins a mitjans de la setmana vinent. La conseqüència: una notable i continuada pujada de les temperatures que s’enfilaran per sobre dels 30º a la costa i rondaran entre els 35 i els 40º a l’interior. Tot i que a partir de divendres i el cap de setmana, els termòmetres, en algunes zones de Ponent, de l’Ebre i de la Catalunya Central, s’enfilaran fins a 41-42º. Estem arribant a la canícula de l’estiu, per tant la calor intensa és habitual. I en aquesta onada de calor probablement no batem records de temperatura... però lo que la farà històrica, és que durant els propers 10 dies, tindrem temperatures entre 2 i gairebé 10º per sobre les habituals a mitjans de juliol. Calorada de dia ... i nits cada vegada de més mal dormir: a mesura que avanci la setmana les nits passaran de ser Tropicals a ser Tòrrides. Les mínimes no baixaran dels 20º i durant el cap de setmana no baixaran dels 25º.