Preparem-nos per un nou episodi de calor molt intensa. A partir d’avui haurem de mirar varies vegades el calendari, per recordar-nos que estem a la primera quinzena de juny. La situació d’estabilitat anticiclònica, que afavoreix molta insolació... juntament amb la entrada d’una massa d’aire molt càlid procedent del nord d’Àfrica afavorirà una pujada progressiva de les temperatures durant el cap de setmana. Una calorada intensa... que s’accentuarà i persistirà fins a mitjans de la setmana vinent. Entre dilluns i dijous a 1500 metres d’altura tindrem valors de 21 a 26º. Aquestes temperatures tant elevades... comportaran temperatures en superfície, que entre dimarts, dimecres i dijous vinent... festejaran els 30º a la costa i buscaran (o fins i tot ara per ara sembla que superaran) els 40º en alguns zones de la Catalunya Central, de Ponent i de l’Ebre. Temperatures excepcionals per l’època (més de 10º superiors a les habituals) i més pròpies de la canícula de l’estiu