El Temps a Catalunya (09/09/2022) | RTVE Catalunya

La borrasca Ex-Daniel s’anirà apropant des de l’Atlàntic i diumenge se situarà a l’oest de la península afavorint l'entrada d'aquesta massa d’aire càlid nord-africana que ens arribarà entre diumenge i dilluns. I no arribarà sola, ja que l’acompanyarà aquesta intrusió de pols sahariana. Més enllà, entre dimarts i dimecres, les restes de l’ex huracà Daniel podrien escombrar la península, deixant-nos també a Catalunya, una tongada de pluges generals i generoses. Però ja ho anirem confirmant...

De moment, tarda de sol, però amb nuvolades al Pirineu, comarques interiors del nord-est i punts del prelitoral. En aquest sector s’esperen alguns ruixats localment intensos i amb alguna tempesta. A darrera hora, també arribaran al Camp de Tarragona. Temperatures més altes al centre i oest on s’assoliran els 32/35 ºC. En canvi, al Pirineu i a la meitat est es quedaran per sota dels 30.

Tindrem núvols baixos matinals, després es desfaran i s’imposarà el sol, excepte a la costa on seran més persistents i el cel quedarà variable. A la tarda tornaran a créixer nuvolades en zones de muntanya del prelitoral i al Pirineu Oriental on descarregaran alguns ruixats localment amb tempesta. I per la Diada s’espera força sol en general, però tindrem núvols baixos al litoral i prelitoral, abundants al Camp de Tarragona on poden deixar algun ruixat al matí. A la tarda tornaran a créixer nuvolades a les comarques interiors de Barcelona i Girona que podran acabar deixant algun ruixadet.

La pròxima matinada tornarà a ser agradable a la costa i fresca a l’interior, mentre que les temperatures mínimes de diumenge pujaran arreu. Les màximes de demà es mouran entre els 28 i els 32 ºC en general... mentre que diumenge la calor es farà més intensa arreu i Ponent s’assoliran els 35º C. Valors entre 3 i 5 graus més alts als habituals per l’època.