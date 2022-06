Dijous de sol, nuvolades de tarda i calor intensa. A partir d’avui la situació estarà dominada per l’estabilitat anticiclònica i per aquesta massa càlida africana, que ens portarà una nova calorada durant el cap de setmana i principis de la setmana vinent. Entre demà, dissabte i sobretot diumenge, els termòmetres tornaran a fregar els 30º a la costa i rondaran entre 30 i 35º a la resta. Tot i que al cap de setmana es fregaran els 40º a la Catalunya Central, Ponent i Ebre. Una calor intensa que persistirà fins a mitjans de la setmana vinent, quan podríem arribar a valors tant elevats com els que vam tenir el juny del 2019.