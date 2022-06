El temps a Catalunya aquest dijous vindrà marcat pel sol i, en general, per la tranquil·litat. Al matí tindrem alguns núvols baixos al litoral i prelitoral nord de Barcelona i sud de Girona. A la tarda hi haurà nuvolades en zones de muntanya del nord-est i al vespre es formaran estrats baixos al Camp de Tarragona. Núvols que difícilment acabin deixant pluja. Vent de mestral fins al migdia a les comarques de Tarragona i tramuntana i mala mar a l'Empordà. Temperatures entre els 24 i 29 ºC al Pirineu i nord-est i entre els 30 i 35 ºC a la resta com més a Ponent i al sud.