El Temps a Catalunya (09/01/2023) | RTVE Catalunya

La setmana ha començat amb fortes ratxes de vent de ponent i mestral i una mar força remenada, sobretot a la Costa Brava. També amb paisatges hivernals a alta muntanya amb fred i nevades febles a la cara nord del Pirineu on la cota de neu ha baixat fins gairebé els 1.000 metres d’alçada. Tot i això, el front de les últimes hores ja s’ha allunyat mar endins i tret d’alguns bancs de boira matinals cap a les comarques de l’interior, avui el que predomina gairebé a tot arreu és el sol i la bona visibilitat

Un darrer canvi de temps que ha anat precedit d'un front que entre ahir diumenge i aquesta matinada ha deixat algunes pluges, sobretot a les comarques de l’oest i neu al Pirineu. Darrere seu, aquest dilluns ha entrat una massa d’aire més fred i ventada que es mantindrà fins a la nit. Demà el vent minvarà i mireu com qui tornarà a treure el nas pel sud és l’anticicló. Unes altes pressions que ens deixaran una setmana tranquil·la, amb poques boires, amb l’arribada de núvols prims associats a fronts desgastats, com el de dimecres, i continuarem allunyats de les masses d’aire fred. Per tant, es presenta una nova setmana amb temperatures clarament per sobre les habituals a Catalunya, a la península i gran part d’Europa.

El fort vent de mestral que ja ha deixat cops de 80 a més de 100 o puntualment de 130/140 km/h continuarà bufant aquesta tarda als cims del Pirineu, al Cap de Creus i sobretot al centre i sud de Catalunya on tenim avisos activats per ventades fortes i també per onades superiors als 3 metres a la costa. Tot plegat amb fred al Pirineu i valors d’entre 12 i 18 º a la resta. Tot i que allà on bufi el vent, la sensació de fredor serà notable, sobretot a la nit. Pel que fa el cel, continuarà seré, però amb nuvolades i algun ruixat al nord-est i amb neu i torb a la cara nord del Pirineu.

El dimarts començarà amb bancs de boira matinals a l’Altiplà Central i a la resta serà un dia de sol, núvols prims i alguns de baixos entre la Costa Central i la Costa Brava. La matinada serà més freda, amb glaçades extenses al Pirineu, Prepirineu, la Catalunya Central i a Ponent i mínimes de 3 a 8 º a la resta. De dia, es quedaran entre els 10 i 14º a l’interior i al voltant dels 15/17 a la costa. Valors entre 2 i 6 º superiors als habituals, i per tant, com que no farà vent, la sensació de bonança s’incrementarà. Una suavitat tèrmica que es mantindrà durant tota la setmana, sobretot en les poblacions més pròximes de la costa.