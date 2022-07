Estem a les portes de la canícula de l’estiu. Preparem-nos perquè entre el cap de setmana i la setmana vinent tindrem molt de sol... i una calor cada dia més intensa. El cap de setmana estarem sota el domini de l’anticicló, per tant seran dos dies de sol i amb la calor habitual de la primera quinzena de juliol... perquè el vent del nord mantindrà allunyada de Catalunya aquesta massa càlida africana que a l’oest de la península ja deixarà temperatures superiors als 40º. Ara bé, no ens podrem escapar... i a partir de dilluns aquest aire tant càlid que arrenca del nord d’Àfrica arribarà també a Catalunya, portant-nos valors al voltant o per sobre dels 20º a 1500 metres d’altura. MAXIMES Això vol dir que la setmana vinent la calor s’anirà intensificant dia rere dia... amb temperatures que novament superaran els 30º a la costa i rondaran entre els 35 i els 40º a l’interior. Temperatures molt altes, superiors a les habituals a mitjans de juliol i que persistiran tota la setmana