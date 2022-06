Dimecres 8 de juny: Dia Mundial dels Oceans. Són el principal pulmó del nostre planeta. Per tant, cal restaurar-ne la seva vitalitat. I és que els humans som la principal causa de contaminació dels mars i oceans: hi aboquem fins a 8 milions de tones de plàstic a l’any. També som nosaltres els que amb les nostres emissions de Diòxid de carboni contribuïm a que augmenti considerablement el CO2 oceànic (absorbeixen un 23% d’aquestes emissions). I això comporta, entre altres coses, un notable escalfament de l’aigua. Per tant, per què és important crear un nou equilibri i torna’ls-hi la vida? Doncs perquè actualment el 90% de les especies marines ja estant en perill d’extinció i perquè el 50% dels coralls ja estant destruïts. Un escalfament dels mars i oceans que enguany es nota molt, sobretot a la Mediterrània: actualment la temperatura de l’aigua està entre 22 i 24º. Valors propis del juliol, no pas del juny. De fet, son temperatures entre 2 i 5º superiors a la mitjana. Un dels elements que aquest any ha contribuït a aquesta pujada és la persistència d’aquesta massa d’aire càlid africana a 1500 metres durant gairebé les darreres 4 setmanes. Una entrada càlida que s’intensificarà el cap de setmana i principis de la setmana vinent. Un aire càlid que aquests dies, combinat amb l’aire fred que tenim a 5500 metres d’altura i els fronts que circulen pel nord de la península, mantenen la inestabilitat. A partir de demà qui guanyarà terreny serà l'estabilitat anticiclònica.