El Temps a Catalunya (07/12/2022) | RTVE Catalunya

Avui comencem a tenir petits símptomes de canvis amb un augment dels núvols per l’oest i el sud... Però n'arriben més i carregats de pluja pel sud-oest peninsular De fet, es tracta de la segona borrasca d’aquesta setmana. El sistema frontal que l'acompanya arribarà demà a Catalunya i comportarà una tongada de precipitacions força generals i l’entrada del vent del sud. Entre divendres i dissabte, el pas d’aquest solc fred en altura, mantindrà el temps insegur amb ruixats dispersos i nevades al Pirineu. Pel que fa a temperatures, entre demà i divendres, el vent del sud aportarà una massa d’aire més temperada mentre que durant el cap de setmana, l’entrada del vent del nord impulsarà una massa d’aire més fred i, per tant, l’ambient tornarà a ser clarament hivernal, sobretot diumenge. Una fredorada que s’estendrà per bona part d’Europa durant aquest tram final del pont de desembre, per tant no us deixeu la roba d’abric si teniu previst viatjar pel continent europeu...

Demà, dijous festiu i plujós. S’espera un dia gris, amb boirines, mala visibilitat i precipitacions que avançaran d’oest a est. La cota de neu voltarà els 1.900 metres i el vent del sud s’intensificarà als cims de les muntanyes. En general s’acumularan quantitats d’entre 5 a més de 20 litres, sobretot al vessant sud del Pirineu i del Prepirineu, i als cims de la serralada, la nevada deixarà de 10 a 20 cm de neu nova. Els núvols deixaran una matinada menys freda, amb glaçades al Pirineu i a la resta temperatures mínimes de 5 a 10 ºC. Mentre que de dia, les màximes quedaran més curtes al nord on no passaran dels 8/10 ºC i a la resta es mantindran entre els 11 i 16 ºC, però el vent, els núvols i la pluja incrementaran la sensació de fred