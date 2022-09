El Temps a Catalunya (07/09/2022) | RTVE Catalunya

El dimecres ha començat amb núvols prims tenyits de tonalitats rogenques i vermelloses i amb un ambient menys càlid. Les temperatures s’han quedat entorn els 10 ºC al Pirineu, entre els 15 i els 20 ºC a l’interior i pròximes als 20 ºC a la costa. Un descens que ha estat de 2 a 6 graus. Pel que fa el cel, ha anat quedant enterbolit per l’arribada de núvols alts i mitgencs i alhora van creixent nuvolades fruit de l’entrada d’una mica d’aire fred en altura

Núvols que durant les pròximes hores es faran abundants per l’aproximació d’aquest front estacionari. Un front que penja de l’huracà Danielle que es va recargolant sobre l’Atlàntic, avui assolint la categoria 1 amb ratxes de 160 km/h. Demà girarà sobre si mateix i s’anirà debilitant convertint-se en un cicló extratropical i posteriorment s’aproparà a la península en forma de borrasca deixant fortes ventades i pluges abundants a la meitat oest de la península de cara a la setmana que ve. A Catalunya afavorirà l’entrada del vent del sud i, per tant, d’una massa d’aire càlid que farà pujar les temperatures entre la Diada i principis de la setmana que ve.

De moment, tarda enterbolida de núvols alts i mitgencs i amb creixement de nuvolades en zones de muntanya que poden deixar alguns ruixats aïllats cap als Ports i a punts del prelitoral. Temperatures més curtes, entre els 25 i 28 ºC al Pirineu, entre els 31 i 34 a l’interior i entorn els 30 a la costa, aquí encara amb xafogor. Demà aniran creuant núvols alts i mitgencs que es faran abundants i deixaran el cel a estones blanquinós, sobretot a la meitat sud on es pot escapar alguna gotellada i no es descarta algun ruixat cap al nord-est. Al matí bufarà tramuntana i mestral als dos extrems. La nit tornarà a ser fresca al Pirineu, agradable a l’interior i tropical a la costa. De dia, les temperatures baixaran i en molts indrets es quedaran al voltant o per sota dels 30 ºC.

De moment, poca pluja a curt i mig termini, quan realment fa molta falta, ja que l'any pluviomètric 2021-2022 ha estat en general. A excepció de l’Ebre on ha estat el 20è més plujós, a l’Observatori Fabra ha estat el 7è més sec. Un dèficit de precipitació que ha estat acusat en diverses comarques del centre i nord del territori, com és el cas d’Oliana on ha estat el 3r més sec.