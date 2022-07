Aquest dijous ha començat amb un ambient, en general, una mica més fresquet. I és que aquesta mainada les temperatures han baixat entre 1 i 5º respecte ahir ... A bona part de la costa la mínima s’ha quedat per sota dels 20º i a l’interior, entre els 10 i 15º. Només a l’Empordà, la Tramuntana, ha mantingut els termòmetres al voltant 25º. La presència d’aire fred en altura, que ahir va desencadenar ruixats i tempestes intenses a les comarques de l’oest i del sud (on es van acumular registres de 20 a 70 litres)....també ha afavorit la refrescada de les darreres hores. Un solc d’aire fred que avui ja se’n va... i darrera seu s’imposen les altes pressions i el temps estable. Però la posició de l’anticicló a l’oest de les Illes Britàniques afavorirà fins demà la entrada de vent del nord, i això mantindrà a ratlla la massa càlida africana. I és que els propers dies aquest aire tant càlid del nord d’Àfrica, afectarà de ple l’oest a la península amb temperatures que novament s’enfilaran per sobre dels 40º. Però a Catalunya quedarem al marge d’aquesta calorada... i fins a principis de la setmana vinent, tindrem la calor habitual de la primera quinzena de juliol: temperatures de 30 a 35º en general. Entre dilluns, dimarts i dimecres vinent superarem els 35º i fregarem els 37-38-39º. Valors propis de la canícula de l’estiu.