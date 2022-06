Aquest any, des de mitjans de maig, gairebé cada dia, tenim temperatures altes i superiors a les habituals en aquesta època. Una calor d’estiu que entre avui i dijous podem dir que es mantindrà a ratlla. Però a partir de divendres, el cap de setmana i la setmana vinent... a 1500 metres d’altura s’accentuarà la entrada de la massa d’aire africana i de nou tindrem valors superiors als 20º i la calor tornarà a intensificar-se. La entrada d’una dorsal anticiclònica... i per tant l’estancament atmosfèric... contribuiran a fer pujar també les temperatures fins a valors que novament superaran els 35º a moltes poblacions. Però de moment, la combinació entre aire càlid i la presència d’aire fred a 5500 metres d’altura, juntament amb els fronts que circulen pel nord de la península, afavoriran que tant avui com demà a la tarda, tinguem inestabilitat i una lleugera entrada de vent del nord que mantindrà temporalment a ratlla les temperatures.