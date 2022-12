El Temps a Catalunya (06/12/2022) | RTVE Catalunya

Quina diferència entre l’ambient gèlid d’ahir al matí i el fred suportable d’avui. Les temperatures han pujat entre 5 i 12º respecte ahir a tot Catalunya. La retirada de l’aire fred en altura i l’arribada de núvols alts i mitjans han impedit que el refredament nocturn sigues tant exagerat com ahir. Uns núvols que durant les primeres hores d’aquest dimarts han deixat alguns plugims a les comarques de l’oest i del sud... tot i que amb el pas de les hores han anat minvant. Núvols que van associats a una borrasca que s’està desgastant... però sense temps a una treva, demà entrarà en joc la segona borrasca d’aquesta setmana, que va acompanyada d’un sistema frontal que dijous arribarà a Catalunya. Per tant, demà tornarem a tenir molts núvols però poca pluja i serà el dijous quan les pluges poden ser més extenses, deixar quantitats de 5 a 15 litres i també neu al Pirineu, tot i que la cota se situarà per sobre de 2000 metres. La segona meitat del Pont vindrà marcada per més ruixats entre divendres tarda i dissabte al matí... i sembla que a partir de diumenge al migdia arribaria una tercera tongada de precipitacions i també de nevades al Pirineu. Un dinamisme atmosfèric acompanyat de vent de component sud... i per tant, d’una massa d’aire més temperada que afavorirà uns migdies suaus i unes nits no gaire fredes. Durant el cap de setmana entraria vent del nord, acompanyat novament d’aire més fred i les temperatures tornarien a baixar