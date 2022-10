El Temps a Catalunya (06/10/2022) | RTVE Catalunya

A partir d’avui i fins diumenge ens faran falta els paraigües (de dia) i les rebequetes (de nit). Durant aquesta tarda, una bossa freda en altura (DANA) s’anirà aproximant i afectarà el sud de Catalunya. A partir de demà serà absorbida per la entrada d’un solc d’aire fred que els propers dies abraçarà tota la península, afavorint un temps variable i insegur. A Catalunya la inestabilitat més extensa la tindrem entre demà i dissabte. Aire fred que afavorirà una normalització de les temperatures. A partir d’aquest vespre i fins la matinada avisos activats al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre per tempestes fortes i per intensitat. Es poden acumular quantitats de 10 a 30 litres sobretot a les comarques del sud. Demà, sortiu de casa amb rebequeta i paraigües: serà un dia de cel entre mig i molt ennuvolat a tot arreu, amb ruixats i localment tempestes que avançaran de mar cap a terra, afectant sobretot les comarques cel centre i sud. A les comarques pirinenques hi haurà ruixats de tarda. Els avisos per pluges intenses estant activats a tot el litoral i prelitoral. Poden caure 40 litres en 1 hora i al Camp de Tarragona i Ebre, es poden acumular més de 100 litres en 12 hores