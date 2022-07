Els ruixats i les tempestes d’aquest dimecres rebaixaran la calor intensa dels darrers dies. Unes precipitacions que van arribar ahir al vespre per l’oest i pel sud i després d’una petita treva, de matinada s’han reactivat. Durant el matí han continuat caient de forma dispersa arreu del territori. Són ruixats que viatgen ràpid per tant són de curta durada, localment intensos i acumulen poca aigua: entre 1 a 20 litres Una inestabilitat que va associada al contrast entre la calor acumulada en superfície i l'arribada d'aquest solc d’aire fred en altura. Una inestabilitat que de matinada ha deixat el cel ben ennuvolat... I aquests núvols, juntament amb l’aire càlid que tenim a damunt, han afavorit una nit molt calorosa, sobretot a la costa. Però fixeu-vos com aquesta massa càlida africana tendeix a enretirar-se... això farà que els propers dies la calor afluixi. Però de moment, aquesta tarda la presència d’aire fred en altura mantindrà ben activa la inestabilitat. Demà el temps serà una mica més estable però la posició de l’anticicló a l’oest de les Illes Britàniques mantindrà la entrada de vent del nord que ajudarà a rebaixar la calor i també la concentració de pols sahariana