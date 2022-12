El Temps a Catalunya (05/12/2022) | RTVE Catalunya

Aquesta setmana dels Ponts de Desembre ha arrencat amb un ambient gèlid a tot arreu. A primera hora és quan més ho hem notat perquè al Pirineu els termòmetres han caigut fins a 9º sota zero, a l’interior i al Prelitoral s’han mogut al voltant o per sota dels 0º i arran de costa s’han quedat bastant per sota dels 10º. La persistència d’aire molt fred en altura, juntament amb la nit llarga i serena que hem tingut... han afavorit un refredament nocturn, més intens que el del cap de setmana. Una fredor matinal que contrasta amb les temperatures del migdia, perquè han pujat entre 1 i 5º respecte ahir. L’explicació la trobem en què aquest dilluns està condicionat per la primera borrasca de la setmana, que situada al sud-oest peninsular ens fa arribar núvols alts i mitjans i una massa d’aire més temperada. Demà, aquesta borrasca es desfarà... però per l’Atlàntic arribarà aquesta nova pertorbació que dimecres se situarà a l’oest de la península i que amb el seu gir antihorari ens continuarà enviant molta nuvolositat i vent del sud. Dijous aquesta segona borrasca arribaria a Catalunya, per tant serà el dia d’aquesta setmana en què tindrem més possibilitats de pluja i de neu. La entrada de vent del sud, associat a aquestes borrasques, farà que fins divendres tinguem a sobre una massa d’aire més suau i per tant, unes temperatures en superfície més altes. Ara bé, sembla que a final de setmana recuperarem l’ambient hivernal de la mà d’una nova entrada d’aire molt fred