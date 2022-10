El Temps a Catalunya (05/10/2022) | RTVE Catalunya

L’estiuet que ens acompanya des del cap de setmana, s’apaga. La segona meitat d’aquesta setmana tindrem un temps més insegur i més fresca. Una de les causes d’aquest canvi són aquests núvols que continuen recargolant-se al sud-est de la península. Son el reflex d’una petita bossa freda en altura. Una DANA de moviment molt lent que entre avui i demà afectarà les Balears, Valencia i de resquitllo també les comarques del sud de Catalunya, perquè entre ella i l’anticicló del nord impulsen vent humit de llevant. Divendres aquesta petita bossa freda és absorbida per la entrada d’un solc d’aire fred que fins al cap de setmana abraçarà de ple tot el territori peninsular, afavorint un temps variable i insegur. Quan plourà? Doncs demà seran ruixats febles concentrats a les comarques del sud. Divendres les precipitacions afectaran més comarques, sobretot les del sud on poden acumular-se entre 20-30 litres. Dissabte seria el dia més inestable, amb pluges febles però més extenses. Més inestabilitat i també... més fresqueta. L’arribada d’aire fred farà que entre divendres i el cap de setmana les temperatures es quedin al voltant o per sota dels 25º. Valors força habituals per l’època