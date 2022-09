El Temps a Catalunya (05/09/2022) | RTVE Catalunya

Dilluns de tornada a l’escola sota una albada rogenca. Matí de canvis de rutines i d’indicis de canvis també en el temps. Així ens ho indicaven les esteles de condensació que s’han format en el cel i que ens advertien d’una atmosfera més inestable. Després d’una matinada càlida i xafogosa, sobretot a prop de la costa on la nit ha estat tropical. El matí ha estat tranquil en general, excepte a les Terres de l’Ebre on s’han format xàfecs estàtics i intensos que ha deixat 36 litres en 30 minuts al Perelló, també han portat associat un cap de fibló que s’ha observat a prop de Sant Jaume d’Enveja i que en principi no hauria tocat a terra. Una inestabilitat que aquesta tarda s’incrementarà en combinar-se el vent càlid del sud amb l’entrada d’una mica d’aire fred en altura. Demà, en canvi, els ruixats aniran clarament a menys i s’aproparà aquesta massa d’aire càlid que farà pujar la temperatura arreu. A partir de dimecres, les temperatures baixaran.

De moment, tarda amb moltes estones amb, però alhora amb creixement de nuvolades en molts punts que deixaran xàfecs aïllats, però localment intensos al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i alguns sectors del prelitoral central i dels Ports. Compte perquè podran anar acompanyats de tempesta i puntualment de calamarsa, pedra i fortes ventades. Pel que fa a les temperatures, pujaran una mica i es mouran entre els 28 i els 33º C, i la sensació de xafogor serà notable a la costa.

Demà el dia començarà amb bancs de boira, més extensos a l’interior,. Després es desfaran i el sol s’imposarà arreu. A la tarda creixeran nuvolades en zones de muntanya del Pirineu, els Ports i a les comarques interiors del nord-est on podrà caure algun ruixat aïllat. Ben poca cosa. La matinada una mica més agradable que la d’avui, tot i això seguirem amb mínimes per damunt dels 20 ºC a prop de la costa. Valors fins a 6 graus per sobre els habituals per l’època. De dia, la calor s’intensificarà i s’assoliran els 33/35 ºC a l’interior i els 31/32 ºC a la costa, però la xafogor incrementarà la sensació de pesadesa. Demà serà el dia més càlid de la setmana, a partir de dimecres els tons taronges que ens indiquem en màximes per sota els 30 ºC, guanyaran terreny, i la calor serà més típica de finals d’estiu.