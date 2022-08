Matí de divendres tranquil i calorós... però ens espera una tarda calorosa i amb tempestes fortes. I és que les tempestes d’avui seran extenses i molt intenses. Afectaran l’àrea pirinenca, la Catalunya Central, les comarques de Ponent, el Prelitoral i al vespre arribaran a la costa. Poden deixar entre 20 i més de 50 litres. Hi ha avisos activats a gairebé tot Catalunya per intensitat de precipitació, per pedregades, per calamarsades i també per fortes ventades. Ratxes de vent de 80 a 100km/h... per tant, aquesta tarda podem tenir esclafits i també alguna mànega marina. Aquesta inestabilitat va associada a l’aire fred que tenim a 5500 metres d’altura (amb temperatures avui de fins a 13º sota zero). El contrast entre aquest aire fred i l’aire tant càlid que tenim a les capes mitjanes, és lo que afavoreix la intensitat d’aquestes tempestes. Aire càlid que d’altra banda mantindrà avui, el cap de setmana i ben be fins a mitjans d’agost... les temperatures per sobre la mitjana i per tant la calor continuarà sent intensa. Fins i tot el cap de setmana vinent pot tornar a ser extrema