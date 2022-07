Aquest dimarts ha començat amb ruixats i algunes tronades entre el Camp de Tarragona i la Costa Central... Ara bé, superada aquesta inestabilitat matinal... ha quedat un matí de sol, de pols sahariana i d’ambient calorós arreu i xafogós a la costa. La calor intensa d’aquests darrers dies té les hores comptades. Però de moment, seguirem acalorats perquè continuem amb aquesta massa càlida africana a damunt nostre que manté les altes temperatures. Però... a partir de demà l’aire càlid s’enretira... i a 1500 metres d’altura tornarem a tenir valors inferiors als 20º. Per tant, la resta de la setmana les temperatures seran més normals per l’època i la calor serà més suportable. Una baixada de temperatures que va associada a un canvi de temps afavorit pel pas d’un solc d’aire fred en altura, que avui s’aproxima i que entre demà i dijous ens passa per sobre. Al fer-ho ens portarà un augment de la inestabilitat i una entrada de vent del nord que ajudarà a rebaixar la calor