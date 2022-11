El Temps a Catalunya (04/11/2022) | RTVE Catalunya

Divendres neu, fred, fortes ventades i mala mar... cap de setmana de sol, menys vent, nits fredes i migdies més suaus. Comencem per les temperatures mínimes d’avui perquè ha estat la matinada més freda de la tardor. Al Pirineu han baixat per sota dels 0º, a l’interior per sota dels 10º i a la costa s’han quedat al voltant dels 10-14º, les més altes allà on bufa el vent. Temperatures entre 2 i 10º més baixes que ahir. I és que el front que ens va creuar ahir ha obert les portes a aquesta massa d’aire fred i al vent del nord, que manté retinguts els núvols i la nevada a la cara nord pirinenca. Una nevada que es mantindrà durant les pròximes hores, juntament amb les fortes ventades i la mala mar. Durant el cap de setmana les borrasques s’allunyaran i quedaran dos dies marcats per les altes pressions, per tant tindrem un temps estable i vent més fluix. Ara bé, a les capes altes i mitjanes de l’atmosfera continuarem amb aire bastant fred que en superfície mantindrà les temperatures bastant a ratlla, sobretot el dissabte.