El Temps a Catalunya (04/10/2022) | RTVE Catalunya

Fa 4 dies de temps molt estable i caloreta... i aquests 2 elements conviden a apropar-se a la platja. Avui hem mirat la temperatura de l’aigua del mar i continua força temperada. Arrossega la inèrcia càlida d’aquest estiu i bona part de la Mediterrània està entre 23 i 26º. A la costa catalana estem batent rècords. A Barcelona, segons les dades de l’observador Diego Lázaro, durant el setembre l’aigua del mar es va mantenir a 25,9º (la més alta des de 2006). A l’Estartit, a la Costa Brava, segons dades d’en Josep Pascual, aquest octubre la temperatura de l’aigua es manté en 22,7º (3º per sobre de l’habitual). Miran al cel... avui continuem tenint aquests núvols recargolant-se al sud de les Balears, que de resquitllo arriben a les comarques del sud. Són núvols que van associats a una petita bossa freda en altura: una DANA, que de moment ni avui ni demà ens afectarà de forma directa. Ara bé, a partir de dijous s’anirà aproximant, ens enviarà vent més humit i a mes, acabarà sent absorbida per un solc d’aire fred en altura. Tot plegat farà que entre dijous i el cap de setmana tinguem un temps molt insegur i menys caloreta... I és que a partir de dijous l’aire càlid s’enretira i a 1500 metres d’altura les temperatures baixaran fins a 12º. Això afavorirà una baixada lenta i continuada de les temperatures.