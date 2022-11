El Temps a Catalunya (03/11/2022) | RTVE Catalunya

Després de 40 dies... arriba la tardor. El desencadenant de tot plegat és una línia frontal bastant activa que s’ha anat aproximant afavorint un augment general dels núvols, precipitacions i neu al Pirineu per sobre de 2000 metres. Avui aquest front ens passarà per sobre, durant la tarda deixarà més precipitacions i també intensificarà la nevada al Pirineu. Demà, el front marxarà però es mantindrà una profunda borrasca situada al nord d’Italià que impulsarà la entrada de vent de nord (demà, el Mestral i la Tramuntana superaran els 80-100km/h al centre, sud, Pirineu i Empordà) i mantindrà la nevada a tota l’àrea pirinenca. D’altra banda és un front que obrirà les portes a una massa d’aire més fred que, a 1500 metres d’altura, porta associades temperatures al voltant o per sota dels 10º... que consolidaran l’ambient de tardor d’aquests dies, sobretot entre demà i dissabte.