Dimecres de temperatures molt altes i tempestes de tarda...dos elements que ens acompanyaran la resta de la setmana. Avui els temperatures tocaran sostre i registraran valors propers als 35º al litoral i de 37 a 40º a bona part de Ponent, Catalunya Central, Prepirineu i comarques del NE. A partir de demà la calor continuarà sent molt intensa però els termòmetres no festejaran de forma tant generalitzada els 40º. A la costa, rondarem els 32-33º i a l’interior es mouran entre 35 i 38º. Temperatures que continuaran estant entre 2 i 6º per sobre la mitjana. Les nits continuaran sent d’insomni, les temperatures mínimes no baixaran dels 24-27º al litoral i dels 21-24º a l’interior. Només al Pirineu dormiran més fresquets. La persistència d’aquest massa d’aire càlid que arrenca del nord d’Àfrica i que ens porta valors al voltant o per sobre dels 20º a 1500 metres d’altura, és la causant d’aquesta nova calorada. La bona noticia és que aquests dies, per sobre d’aquest aire tant càlid, tenim aire més fresc i la combinació entre aquestes dues masses d’aire mantindrà els ruixats i les tempestes de tarda, que amb més o menys intensitat i extensió, reguen el territori.