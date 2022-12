El Temps a Catalunya (02/12/2022) | RTVE Catalunya

L’hivern ha arribat per la porta gran. Aquest primer cap de setmana de desembre estarà marcat pel fred, per pluges febles i per neu a cotes baixes. Tot plegat conseqüència de la combinació entre la entrada de vent de gregal... la formació d’una borrasca avui al vespre al voltant de les Balears... i l’arribada d’un embossament d’aire molt fred a 5550 metres d’altura, que entre dissabte a la nit i diumenge al matí, afavorirà un augment de la inestabilitat. GEOPOTENCIAL Doncs bé, el pas d’aquesta línia d’inestabilitat coincidirà amb la bossa d’aire fred situada al nord de Catalunya, amb una temperatures de fins a 25º sota zero... i també coincidirà amb el refredament nocturn. Per tant, la nit de dissabte a diumenge pot nevar a cotes baixes també de fora el Pirineu. Un cap de setmana en que, a 1500 metres d’altura, continuarem tenint temperatures molt baixes (properes als 0º) que mantindran l’ambient hivernal.