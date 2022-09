El Temps a Catalunya (02/09/2022) | RTVE Catalunya

Tarda de cel variable i insegura, amb nuvolades, ruixats i tempestes sobretot al Pirineu, Prepirineu, comarques del NE i a la Catalunya Central. Al vespre arribaran també al Litoral i Prelitoral. Localment poden ser fortes, sobretot a l’àrea pirinenca i a les comarques del NE, on hi ha avisos activats perquè poden deixar 20 litres en mitja hora i anar acompanyades de ventades fortes, pedra i calamarsa. De nit i matinada les tempestes descarregaran a les comarques de Ponent i del Camp de Tarragona. Durant el matí les precipitacions minvaran però dissabte continuarà sent un dia variable i insegur, perquè a la tarda els ruixats reapareixeran a bona part de l’àrea pirinenca, l’interior i del sud. Diumenge el temps serà més tranquil: tindrem més sol... però també nuvolades i ruixats de tarda que seran més febles i menys extensos. Es concentraran al Prelitoral, a l’interior i a punts del Pirineu.