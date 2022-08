Passen els dies... passen les nits... i la calor no afluixa. Aquesta nit ha tornat a ser Tòrrida a la costa, amb mínimes que no han baixat dels 24-27-28º en alguns barris de la ciutat de Barcelona. I una Nit Tropical a l’interior on els termòmetres s’han quedat entre 20 i 23º. Només a muntanya les temperatures han baixat per sota dels 20º. Nits de molt mal dormir... que ens acompanyaran tota la setmana, i és que els termòmetres no afluixen i continuaran per sobre dels 20º a l’interior i entre 24-27º arran de mar. Temperatures nocturnes altes... i de dia, temperatures encara més altes. Des d’avui i fins diumenge a la costa els termòmetres rondaran entre els 32 i els 35º i a l’interior s’enfilaran fins a tocar els 37-38-39º. La calor serà molt intensa. Doncs bé, segons el model europeu, la setmana vinent no farà tanta calor com aquesta... però continuarem amb temperatures per sobre la mitjana. I les següents dues setmanes d’agost continuarem amb temperatures entre 2 i 5º per sobre la mitjana. Per tant, prenem paciència perquè fa gairebé 3 mesos que convivim amb la calor... i tot indica que va per llarg.