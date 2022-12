El Temps a Catalunya (01/12/2022) | RTVE Catalunya

Primer dia de desembre i primer dia també de l’hivern meteorològic. I és que ja sabeu que en meteorologia i climatologia les estacions s’agrupen en períodes de tres mesos sencers. L’hivern astronòmic arribarà el 21 de desembre Aquests primers dies del mes estaran marcats per la entrada de vent de Gregal, per l’arribada embossament d’aire fred a 5500 metres d’altura i per una borrasca al sud de les Balears. La combinació d’aquests elements deixarà pluges bastant generoses a les Balears i a Valencia... mentre que a Catalunya, ens portarà molta nuvolositat i precipitacions més discretes. Un temps insegur es mantindrà bona part del cap de setmana, perquè serà llavors quan tindrem el nucli fred a sobre nostre amb temperatures de fins a 27º sota zero. Tot i això les precipitacions no seran gaire destacables... però en canvi, el fred sí que serà destacable perquè els propers dies, a 1500 metres d’altura, es mantindrà la entrada d’aquesta massa d’aire molt freda amb temperatures inferiors als 5º. Això implicarà que al centre de dia els termòmetres es quedin per sota dels 5º al Pirineu, per sota dels 10º a l’interior i per sota dels 15 a la costa. Ara be, les nits son molt llargues per tant tindrem més refredament nocturn... i això farà que les glaçades siguin cada vegada més extenses. Pel que fa al Pont de Desembre: poc a poc es va confirmant la tendència a que sigui una setmana marcada per les baixes pressions i probablement amb dues tongades de precipitacions: la primera entre dimarts i dimecres i la segona, dissabte vinent. Això sí, tot indica que serà menys freda.