El Temps a Catalunya (01/11/2022) | RTVE Catalunya

Les altes temperatures que hem viscut responen a la persistència durant l'octubre d’aquesta massa d’aire càlid. Ara bé, durant la nit de la castanyada, ens ha creuat aquest front que ha servit per escombrar la pols en suspensió i la massa càlida, i també per regar algunes comarques, sobretot de Lleida, on s’han acumulat entre 10 i 40 litres al vessant sud del Pirineu i Prepirineu.

Entre dijous, divendres i dissabte arribaran nous fronts que deixaran pluges, sobretot al nord de Catalunya, nevades al Pirineu per damunt dels 1.500 metres i fortes ventades. Una entrada de nord que ens portarà directes a l’ambient més fred del que portem de tardor, amb temperatures de 5 ºC a 1.500 metres d’alçada. Per tant, aneu preparant la roba d’abric, per què els matins de finals de setmana seran freds, amb glaçades al Pirineu i amb valors de només 5 ºC a l’interior i al voltant de 10 º a la costa. De dia, les temperatures també es normalitzaran per l’època i acabarem la setmana amb màximes que es quedaran al voltant o per sota dels 20 ºC, tot i que allà on bufi el vent la sensació serà de fredor.