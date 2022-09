El Temps a Catalunya (01/09/2022) | RTVE Catalunya

Deixem enrere un mes d’agost marcat per la calor intensa, la xafogor i les fortes tempestes. De fet, el darrer dia d’agost ha estat de traca i mocador. Les tempestes d’ahir van deixar quantitats de 40 més de 70 litres. Tempestes fortes que van deixar aiguats i que van anar acompanyades de calamarsades i ventades superiors als 70-80 km/h, i fins i tot alguns esclafits. Ara bé, també han estat les precipitacions més extenses i generoses des del passat mes de maig. Precipitacions que han afavorit que la matinada tingués cert regust a finals d’estiu. Temperatures entre 6 i 9º més baixes que la matinada anterior. Una bona refrescada... per començar el setembre... i per començar també la tardor meteorològica. Perquè les estacions de l’any, en meteorologia, s’agrupen en períodes de 3 mesos sencers. La tardor astronòmica arribarà el 23 de setembre. Si bé avui tenim una petita pausa, la inestabilitat no s’acaba. Entre demà i dissabte tenim un nova entrada d’aire fred en altura i això afavorirà novament ruixats i tempestes que poden ser localment fortes