Aquest primer dia d’agost ha començat amb boires a les zones on ahir a la tarda van descarregar tempestes molt intenses. Però també ha començat amb un sol imponent i disposat a fer-nos passar molta calor. Avui les màximes rondaran entre els 32-33º al litoral i superaran els 35º a moltes poblacions de l’interior. A partir de demà la pujada de les temperatures serà cada dia més notable: a la costa els termòmetres rondaran entre els 31 i els 34º i a la resta del territori s’enfilaran fins als 35-38º. Tot i que a Ponent, Catalunya Central i al NE poden festejar els 40º una altra vegada. Torna la calor intensa. I és que l’agost comença en la mateixa línia del juliol: massa càlida africana persistent i temperatures al voltant o per sobre dels 20º a 1500 metres d’altura, que afavoreixen la pujada dels termòmetres. La diferència la tindrem amb la presència d’aire més fresc a les capes altes que afavoriran una atmosfera lleugerament inestable. Per tant pugen les temperatures però es mantenen les nuvolades, els ruixats i les tempestes de les tardes